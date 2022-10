Colère à la PJ : audition sous tension pour le patron des policiers, Frédéric Veaux

Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Perpignan, Nice ou encore Bastia : dans 18 villes de France les enquêtes et les opérations de police sont suspendues. C’est rarissime, mais la police judiciaire est en grève et en colère contre Frédéric Veaux, leur directeur général, qui veut réformer leur métier. Il était convoqué devant les députés ce mercredi. Azzeddine Ahmed-Chaouch, Céline d’Agostini et Théo Palfray étaient à l’Assemblée nationale.