Colère et citation de Charles Maurras après la défaite d’Éric Zemmour

L’aventure Éric Zemmour se termine en pantalonnade. Fraîchement débarqué il y a six mois pour être LE candidat du second tour face à Emmanuel Macron, le polémiste termine à 7% des voix, bien loin des 16 et 18% annoncés dans certains sondages au début de sa campagne.