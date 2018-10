Collomb qui démissionne, c’est la fin de "Papy et Mamy Confiture"

Jusqu’à ce matin 9h30, nous avions un duo charismatique à la tête du ministère de l’Intérieur : celui de Gérard Collomb et de sa numéro 2, Jacqueline Gourault. Pour nous, c’était un peu les Starsky et Hutch de la politique française, le duo de choc de la police, les enquêteurs de l’extrême ! En fait, on apprend dans le Parisien que le gouvernement leur avait donné un tout autre surnom, nettement moins flatteur : Papy et Mamy Confiture.