Colombie : comment les secours ont retrouvé les 4 enfants après 40 jours passés dans la jungle

Après 40 jours passés livrés à eux-mêmes en pleine jungle colombienne, quatre enfants âgés de 13, 9, 5 et un an ont été retrouvés vivants ce week-end. Faibles, amaigris, mais sains et sauf.