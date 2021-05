Colombie : malgré une répression meurtrière, les manifestations continuent

Depuis une semaine, des milliers de Colombiens descendent chaque jour dans les rues pour protester contre la réforme fiscale engagée par le gouvernement. À cause du Covid, les caisses de l’Etat sont vides dans ce pays de 50 millions d’habitants, dont 42% d’entre eux vivent déjà sous le seuil de pauvreté. La mise en place de cette réforme fiscale, dans un pays très fragilisé par la crise, a mis le feu aux poudres. Depuis une semaine, les manifestations sont violemment réprimées et l’armée est venue prêter main forte aux policiers. Samedi, face à la révolte populaire, le président colombien Iván Duque a décidé de retirer son projet de réforme. Trop tard : en Colombie, la mobilisation s’est transformée en un ras-le-bol général contre la pauvreté et les inégalités. Depuis lundi, la répression des manifestants a pris un tour tragique : plus de trente personnes auraient été tuées et 800 autres blessées. Anaïs, 25 ans, est franco-colombienne et enseigne le français à Cali, à l’ouest du pays, où la répression des manifestations a été particulièrement violente. Elle a pu filmer pour nous la situation sur place. Malgré une répression particulièrement meurtrière, les Colombiens sont déterminés à poursuivre la mobilisation.