Com’ 2022 : à droite, trois prétendants pour un seul fauteuil

À droite, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour se battent pour être celle ou celui qui affrontera Emmanuel Macron au second tour. Au gouvernement, les tensions sont palpables entre le ministre de l’Éducation et celui de la Santé. Selon Le Parisien, Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran auraient eu un échange particulièrement houleux juste avant le Conseil des ministres ce mercredi matin.