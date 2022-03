Com’ 2022 : après le discours d’Emmanuel Macron, unité nationale partout… sauf sur CNEWS

Chaque allocution présidentielle est traditionnellement suivie d’un débrief et d’une salve plus ou moins grande de critiques. Pourtant, mercredi soir, après la prise de parole d’Emmanuel Macron sur l’Ukraine, rien. C’était l’union nationale sur toutes les chaînes d’info. À l’exception de CNEWS. Alors qu’Emmanuel Macron s’apprête à annoncer sa candidature, les candidats à l’élection présidentielle essaient tant bien que mal de mener leur campagne. Marine Le Pen et Éric Zemmour, tous deux en prime sur BFMTV et CNEWS cette semaine, ont saisi l’occasion pour lâcher celui qu’ils admiraient tant il y a encore quelques jours : Vladimir Poutine.