Com’ 2022 : après ses menaces contre la Russie, Bruno Le Maire rétropédale

Pendant que Vladimir Poutine bombarde l’Ukraine, l’Europe bombarde l’économie russe. Sur France Info ce mardi matin, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a promis une « guerre » économique à la Russie, assurant qu’il allait provoquer « l’effondrement » de l’économie russe. Réaction immédiate de Dimitri Medvedev, vice-président du conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Et rétropédalage du ministre français. Pas facile de faire campagne en pleine guerre. Encore moins facile quand on vous reproche votre proximité avec celui qui l’a lancée. Et encore moins lorsque vous publiez un tract de campagne qui vous montre tout sourire avec ce dernier.