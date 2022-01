Com’ 2022 : bonne ambiance au Parlement européen entre Macron et les eurodéputés français

La France a officiellement pris la présidence de l’Union européenne pour les six prochains mois. Comme attendu, les eurodéputés français s’en sont donné à cœur joie ce mercredi pour taper sur Emmanuel Macron après son discours. Fabien Roussel est sans nul doute le candidat à la plus forte hype médiatique. Le communiste enchaîne les punchlines et plaît aux médias. Pour l’heure, Marine Le Pen et Éric Zemmour refusent de débattre en face-à-face. En revanche, ils ne se privent pas de se répondre par médias interposés.