Com’ 2022 : ce qu’il fallait retenir d’Éric Zemmour face aux Français de BFMTV

Éric Zemmour était hier face aux Français de BFMTV. Au total, le polémiste a parlé sécurité et immigration pendant 56 minutes, quotidien et avenir pendant 40 minutes, argent et travail pendant 37 minutes et santé pendant 15 minutes. La ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes étaient sur LCI ce matin. Après le clash Darmanin – Apolline de Malherbe, l’occasion était trop belle pour Elizabeth Martichoux qui a tout tenté pour obtenir des réponses de la ministre.