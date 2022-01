Com’ 2022 : comment Éric Zemmour espère séduire l’électorat féminin

S’il veut espérer l’emporter, Éric Zemmour doit convaincre l’électorat féminin, un enjeu de taille pour le candidat. Pour y parvenir, son équipe s’organise, notamment sur les réseaux sociaux. Après avoir passé des heures à critiquer le président et le gouvernement, c’est un tout autre Pascal Praud qu’on a retrouvé en face de Marlène Schiappa sur CNEWS ce mardi matin. C’est simple, on n’avait jamais vu le présentateur aussi mielleux. Dans le reste de l’actu : Jean-Luc Mélenchon fait la promo des masques FFP2, mais il est visiblement le seul à appliquer ses propres conseils et la conviction à toute épreuve d’Anne Hidalgo malgré ses 4% d’intentions de vote dans les sondages.