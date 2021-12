Com’ 2022 : comment est répartie la redevance télé ?

Aucune campagne présidentielle n’échappe au sujet de l’audiovisuel public. En 2021, certains ont des idées très arrêtées sur le sujet : le RN veut supprimer la redevance télé et privatiser l’audiovisuel public au nom du pouvoir d’achat. Surtout, on veut rendre un service public considéré « trop à gauche » plus « droite-compatible ». Dans les faits, supprimer la redevance télé revient à s’asseoir sur plus de 3 milliards d’euros par an, soit 83% du budget de l’audiovisuel public. Il faut donc, soit privatiser – comme le propose Éric Zemmour – soit trouver un nouvel endroit où récolter 3 milliards.