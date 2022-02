Com’ 2022 : dans la course aux parrainages, il y a les confiants… et les stressés

À deux mois du premier tour de l’élection présidentielle, trois candidats ont déjà reçu plus de 500 parrainages : Valérie Pécresse, le pas encore candidat Emmanuel Macron et Anne Hidalgo. Pour les autres, deux catégories : les confiants, Fabien Roussel et Christiane Taubira et les inquiets Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Coup dur pour Valérie Pécresse : l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Eric Woerth, a annoncé son soutien à Emmanuel Macron pour 2022. Deuxième coup dur : le tacle de l’ancien président envers la candidate de la droite.