Com’ 2022 : déjà une promesse de campagne envolée pour Valérie Pécresse

En novembre, Valérie Pécresse assurait qu’avec elle, « il n’y aura pas de premier homme ». « Il y aura une femme présidente de la République et il y aura sa famille qui sera bien en dehors de la politique », assurait-elle encore. Trois mois plus tard, elle s’est offert une séance photo en famille dans Paris Match, a mis en scène sa fille dans un message de soutien et autorisé une interview de son mari. Dans le Figaro ce jeudi, Rachida Dati attaque son propre camp en s’en prenant à Valérie Pécresse. Interrogé sur le sujet sur LCI, Éric Ciotti aurait sans doute mieux fait de rester dans son lit ce matin. Pendant la campagne, le Sénat n’est pas en vacances. À l’appel des Républicains, les sénateurs étaient réunis pour un débat sur le « wokisme », cette idéologie venue d’Amérique qu’ils ont un peu de mal à maîtriser.