Com’ 2022 – "Emmerder les non-vaccinés" : Emmanuel Macron réussit son coup

Emmanuel Macron a indéniablement réussi son coup avec sa petite phrase contre les non-vaccinés. D’abord, il a imposé ce thème partout, mais les sondages montrent aussi qu’il n’a pas perdu de sa popularité malgré ses propos et enfin, on ne parle que de sa stratégie politique dans les médias. Emmanuel Macron a réussi à éclipser toute l’opposition, même Éric Zemmour avait disparu. Selon Le Canard Enchaîné, le candidat d’extrême droite étaient en vacances dans les Caraïbes, avant de faire son retour sur Europe 1 ce jeudi, avec une nouvelle cible : Valérie Pécresse. La candidate de la droite, elle aussi éclipsée par les propos du président, a trouvé comment exister : en reprenant la phrase bien connue – et bien polémique – de Nicolas Sarkozy sur les karchers et les quartiers.