Com’ 2022 : Éric Zemmour accélère

Après une grosse semaine à vide, Éric Zemmour était de retour ce lundi pour une interview matinale chez France Info. Une grande première puisque la chaîne était jusque-là la seule à ne pas avoir reçu le polémiste et futur candidat à la présidentielle. Qu’il baisse ou non dans les sondages, Éric Zemmour reste l’obsession de la majorité et de l’opposition. Interrogé sur France Info ce week-end, le patron de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde a créé la polémique.