Com’ 2022 : Éric Zemmour bénéficiera-t-il d’un vote caché ?

Les sondages se suivent et se dégradent pour Éric Zemmour. Le polémiste d’extrême droite est retombé à 12% d’intentions de vote, mais aurait-il une réserve de voix cachée ? Comment expliquer qu’il chute dans les sondages alors qu’il est celui qui mobilise le plus dans les meetings et sur les réseaux sociaux ? Invitée sur France 2 mardi soir, Anne Hidalgo a fait face à une Anne-Sophie Lapix inflexible et incisive. La journaliste avait un objectif : la coincer sur son programme.