Com’ 2022 : "J’ai honte", le Mea Culpa surprise de Robert Ménard sur les réfugiés

Quand on pense à Robert Ménard, on pense à ses tracts anti-réfugiés dans sa ville de Béziers. Depuis ce matin, Robert Ménard est un homme nouveau. À la surprise générale, sur le plateau de LCI, Robert Ménard a fait son Mea Culpa. Emmanuel Macron a été clair : il ne veut pas d’un débat avec les autres candidats à l’élection présidentielle. Mais peut-il vraiment s’y soustraire ? Jour après jour, la pression médiatique augmente et ses opposants durcissent le ton. À un mois du premier tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a réuni tous les parlementaires de sa majorité pour une grande opération câlinage. À la sortie, ils avaient tous bien appris leur leçon et on en a croisé quelques-uns prêts à tout pour être interviewés.