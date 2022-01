Com’ 2022 : Jean-Baptiste Djebbari, ministre Tiktokeur

Pour toucher les plus jeunes, les politiques s’essaient tous aux réseaux sociaux. Le plus actif, c’est sans nul doute le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, hyper présent sur Tik Tok. Un peu trop peut-être. En janvier, le candidat de la France insoumise a prévu de tenir un meeting « immersif et olfactif ». Oui oui, un meeting avec diffusion d’odeurs.