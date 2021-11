Com’ 2022 : Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise 2.0

Ce lundi soir, Les Républicains s’affrontent pour leur premier débat en direct à la télévision. Sur LCI, on attend donc de la confrontation, des désaccords, du clash et du débat d’idées, à moins que… Ce lundi midi, Jean-Luc Mélenchon a présenté son programme dans un petit livret, disponible à la vente moyennant 3€. Le patron des Insoumis en a profité pour faire un point sur sa com’ digitale et on l’a senti un poil vexé.