Com’ 2022 : Jean-Luc Mélenchon réussi son pari du meeting "olfactif"

Il avait promis un meeting « immersif et olfactif », Jean-Luc Mélenchon l’a fait. Le patron des Insoumis, pas peu fier de son installation, a donc tenu son grand discours entouré par des écrans géants, porté par une ambiance sonore adaptée à chaque thème évoqué, le tout en diffusant différentes odeurs tout au long de son meeting. De son grand meeting « immersif et olfactif », on retiendra surtout ce moment où Jean-Luc Mélenchon a fait huer la politique vaccinale du gouvernement. Le week-end d’Éric Zemmour ne s’est pas tout à fait passé comme prévu. Le polémiste a créé la polémique en affirmant vouloir placer les enfants handicapés dans des « établissements spécialisés » plutôt qu’avec les autres enfants. Face au tollé provoqué par ses propos, Éric Zemmour a tenté de se justifier ce week-end, tout en fustigeant une supposée « idéologie égalitaire » dans les écoles. Après sa poussée post-primaire, Valérie Pécresse est-elle sur une pente descendante ? La candidate de la droite multiplie les petites phrases, mais peine à se faire une véritable place dans le paysage.