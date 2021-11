Com’ 2022 : job le plus difficile du monde, démarchage téléphonique et hypocrisie républicaine

Les soutiens d’Anne Hidalgo sont de retour dans les matinales dans ce qui est, pour eux, toujours un exercice périlleux. La présidente de la région Occitanie et porte-parole de la candidate PS, Carole Delga, était en difficulté sur BFMTV. Quant à Olivier Faure, patron du PS, il a toujours du mal à montrer son enthousiasme pour sa candidate. À droite, les militants LR étaient ce week-end à Saint-Quentin pour une réunion publique de Xavier Bertrand. Les candidats au Congrès LR n’ont plus que quelques heures pour recruter de nouveaux militants et les convaincre de voter pour eux. Parfois, le démarchage téléphonique est finalement la meilleure méthode. Emmanuel Macron était à Béziers ce mardi pour visiter une usine spécialisée dans la production d’hydrogène vert. Qui dit déplacement à Béziers, dit rencontre avec le maire de la ville, Robert Ménard. On s’attendait à un échange tendu, on a été surpris.