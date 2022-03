Com’ 2022 : la droite française dans le piège de la soirée "Zemmour" de Valeurs Actuelles

Mardi soir, le Palais des sports de Paris accueillait « Le Grand débat », une soirée organisée par l’hebdomadaire Valeurs Actuelles et Les Éveilleurs, association liée à la Manif pour Tous. L’objectif : réunir toutes les droites du pays pour qu’elles échangent et, qui sait, gouvernent ensemble. Mais rien ne s’est passé comme prévu : la soirée s’est vite transformée en meeting en faveur d’Éric Zemmour et le piège s’est refermé sur les intervenants. Pendant que les droites françaises se réunissaient à l’appel de Valeurs Actuelles, Marine Le Pen était sur BFMTV pour son grand oral. La candidate du Rassemblement national y a surtout parlé de pouvoir d’achat, son nouveau sujet de prédilection, avant de faire une mise au point sur la situation en Ukraine.