Com’ 2022 : la farandole de punchlines de Valérie Pécresse

Dans cette campagne présidentielle, Valérie Pécresse s’est trouvé une arme : les conférences de presse. La candidate multiplie les prises de paroles officielles pour se faire entendre. Après une conférence pour « stopper l’immigration » début octobre, cette semaine Valérie Pécresse organisait « Un quinquennat pour presque rien ». Une conférence pour faire le bilan de la politique d’Emmanuel Macron. Quant à Michel Barnier, grand favori chez les militants LR, il était à Neuilly-sur-Seine et a connu quelques soucis techniques. Ce mercredi, les auditeurs de RMC ont assisté à un combat de coqs entre Jean-Jacques Bourdin et Jean-Luc Mélenchon. Et ont dû perdre un dixième de leur audition par la même occasion. Pour finir, Arnaud Montebourg est-il toujours de gauche ? On se pose la question depuis que le candidat a fait savoir son opposition à la baisse du temps de travail et a fait volte-face sur le nucléaire.