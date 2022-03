Com’ 2022 : la guerre en Ukraine bouleverse la campagne électorale

Face à l’intensité de l’actualité internationale, on oublierait presque que la France doit élire son prochain président dans moins de deux mois. La guerre en Ukraine met-elle entre parenthèses les dernières semaines de la campagne ? Pour l’heure, aucun candidat n’a demandé de report, mais chacun s’organise et se positionne pour affronter les prochains jours. Chez les Verts, le maître-mot est union nationale. Chez Marine Le Pen, c’est de ne pas polémiquer à propos de l’action d’Emmanuel Macron dans cette crise. Même son de cloche chez Valérie Pécresse. Tandis que pour Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, l’Ukraine n’est pas le sujet de préoccupation des Français. Cette guerre en Ukraine complique toutefois la campagne de trois candidats, réputés pro-Poutine : Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour. Depuis le début du conflit, ils sont tous les trois rattrapés par leur propos jugés trop complaisants envers Vladimir Poutine.