Com’ 2022 : la rentrée chaotique d’Éric Zemmour

Il n’y a pas que Jean-Michel Blanquer pour qui la rentrée est compliquée : Éric Zemmour aussi est dans le dur depuis début janvier. Entre ses propos polémiques sur les enfants handicapés, sa condamnation pour « provocation à la haine raciale » et sa dégringolade dans les sondages, 2022 a mal commencé pour le polémiste. Depuis l’annonce de sa candidature, Christiane Taubira a accordé deux interviews au service public, sans qu’elles permettent d’y voir plus clair sur sa stratégie de campagne. Depuis le début de la campagne, on a beaucoup reproché aux candidats de ne pas parler des vrais sujets, ceux qui importent vraiment aux Français. Heureusement, Valérie Pécresse est là avec une super idée : instaurer un nutri-score sur la portion de fromage.