Com’ 2022 : le coup de gueule d’Anne Hidalgo contre Éric Zemmour

Engluée à 5% d’intentions de vote dans les sondages, Anne Hidalgo a décidé de hausser le ton ce week-end. Sur LCI, la maire de Paris s’en est violemment prise à Éric Zemmour, un « guignol » avec qui elle « refuse de débattre ». La colère d’Anne Hidalgo, saluée par une partie de la presse, semble marquer le véritable début de sa campagne après une semaine marquée par les bad buzz. À gauche toujours, le candidat du Parti communiste surfe sur une toute nouvelle popularité. Fabien Roussel séduit de plus en plus, y compris à droite. Son dernier soutien en date et sans doute le plus inattendu : celui d’Alain Finkielkraut, pas vraiment réputé pour son communisme.