Com’ 2022 – Les Républicains : pas les mêmes convictions, mais la même ambition

Si vous n’aviez rien prévu pour les froides soirées de novembre, vous allez avoir de quoi vous occuper : on annonce non pas un, mais quatre débats entre les candidats LR à la présidentielle. Le premier aura lieu le 8 novembre prochain sur LCI. En attendant, on s’échauffe dans les matinales : Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier s’affrontaient par médias interposés ce mercredi.