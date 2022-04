Com’ 2022 : Marine Le Pen explique pourquoi elle a décidé de boycotter Quotidien de ses meetings

Depuis le soir du premier tour, Marine Le Pen multiplie les prises de parole. Ce mardi, elle donnait une conférence de presse sur la démocratie au cours de laquelle il a surtout été question du rapport d’Emmanuel Macron aux médias. La candidate du Rassemblement national a fait mine d’être scandalisée de voir le président sortant choisir les médias dans lesquels il s’exprime. Une Marine Le Pen beaucoup moins choquée lorsqu’elle-même décide des médias qui la suivent… ou pas. À la question « C’est vous qui décidez qui est journaliste et qui ne l’est pas ? », Marine Le Pen a répondu… « Oui ». Interpellée par un journaliste de Libération sur l’absence de certains journalistes – notamment ceux de Quotidien - lors de ses différentes prises de parole, la candidate a affirmé qu’elle était « chez elle » et qu’elle faisait donc… comme elle voulait. Selon les informations du Parisien, le débat de l’entre-deux tours sera animé par Léa Salamé et Gilles Bouleau. Exit Anne-Sophie Lapix. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont tous deux exigé que la journaliste soit écartée du débat. Nicolas Sarkozy avait refusé de prendre parti lors de la première phase de la campagne électorale. Jamais l’ancien président n’aura apporté son soutien à Valérie Pécresse. Moins de 48h après le premier tour, il a en revanche apporté un soutien franc et massif à Emmanuel Macron. De quoi porter le coup de grâce aux Républicains, déjà sonnés par le score historiquement bas de leur candidate, Valérie Pécresse.