Com’ 2022 : Marine Le Pen tout sourire "Face à Baba"

À trois semaines de l’élection présidentielle, chaque soirée a son émission politique. Mercredi soir, Marine Le Pen était « Face à Baba » sur C8. La candidate du Rassemblement national ne pouvait pas rêver meilleure exposition si près du premier tour. Dans « Face à Baba » on rit, beaucoup, on s’appelle par nos prénoms et la contradiction est assurée par les invités. Depuis des mois, la victoire du président sortant est annoncée par tous les sondages. Si elle doit se confirmer, la réélection d’Emmanuel Macron pourrait-elle s’avérer illégitime en raison de la campagne très particulière que nous vivons ? Depuis 48h, la question fait débat dans les médias. Le premier à avoir lancée l’hypothèse n’est autre que Gérard Larcher, président du Sénat et soutien de Valérie Pécresse.