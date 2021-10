Com’ 2022 : Michel Barnier peut-il créer la surprise à droite ?

Xavier Bertrand est l’invité du 20h de TF1 ce lundi soir. On devrait enfin savoir s’il va se plier, ou non, aux règles du parti Les Républicains et s’il participera donc au Congrès censé élire le candidat de la droite pour l’élection présidentielle. En attendant que Xavier Bertrand se décide, un autre candidat de la droite a le vent en poupe : Michel Barnier.