Com’ 2022 : pour la première fois, Éric Zemmour désigne Sarah Knafo comme sa "compagne"

Marine Le Pen et Éric Zemmour ne se parlent pas, mais heureusement pour eux, BFMTV est là. Dans le reste de l’actu politique, les Ménard sont à Paris et en campagne, sans qu’on sache vraiment pour qui. Et enfin, le fail de Valérie Pécresse et sa vidéo au saut du lit.