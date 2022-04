Com’ 2022 : qu’adviendra-t-il d’Éric Zemmour après le premier tour ?

Si l’on en croit les sondages de ces dernières semaines, Éric Zemmour ne sera pas qualifié pour le second tour de l’élection présidentielle ce dimanche. Quel avenir pour le polémiste après son entrée en politique ? Sur France Inter ce mercredi, Éric Zemmour a annoncé ses premières pistes. Incroyable, improbable, mais vrai ! Rachida Dati et Valérie Pécresse, les sœurs ennemies, sont rabibochées. Pourtant, jusqu’à très récemment, la maire du XVIIème arrondissement de Paris ne mâchait pas ses mots contre sa collègue. On n’oserait pas dire que ce virement est peut-être intéressé.