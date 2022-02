Com’ 2022 : sur France Inter, Zemmour appelle à privatiser le service public

Éric Zemmour déteste France Inter, mais il ne peut pas refuser l’invitation d’une radio qui rassemble plus de 4 millions d’auditeurs chaque matin. Le polémiste d’extrême-droite était donc face à Léa Salamé et Nicolas Demorand ce lundi matin. Marine Le Pen, l’Angela Merkel des années 2020 ? On s’attendait à tout, sauf à ce que le Rassemblement national choisisse cette comparaison pour crédibiliser sa candidate. Valérie Pécresse était sur France 5 ce week-end et, face à des spécialistes, la candidate a eu du mal à dérouler son discours habituel. Mais sur ses réseaux sociaux, Valérie Pécresse a su publier des extraits coupés à la seconde près au bon moment. Dernier à monter sur la scène ce week-end, le communiste Fabien Roussel a offert un véritable show politique à ses militants. Il en a fait des caisses et les chaînes d’info ont a-do-ré.