Com’ 2022 : surenchère de fermeté pour le deuxième débat LR

Dimanche soir, BFMTV accueillait le deuxième débat des Républicains, une semaine après leur premier échange sur LCI. Entre les deux débats, presqu’aucune différence. Pendant 2h53, les candidats LR ont débattu en large majorité d’immigration et de sécurité, puis un peu du pouvoir d’achat des Français et de la place du pays en Europe et un tout petit peu de santé. Entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, le cœur de Marion Maréchal-Le Pen balance. La nièce de Marine Le Pen, invitée sur CNEWS, espère ne pas avoir à choisir du tout. En attendant, elle ne se rallie ni à l’une, ni à l’autre. On apprend toutefois dans l’Express que Marion Maréchal Le Pen laisserait son entourage filer dans les équipes d’Éric Zemmour. Une semaine après la polémique, Arnaud Montebourg vient finalement de reconnaître une « erreur ». Le candidat à l’élection présidentielle avait proposé de bloquer les transferts d’argents privés à destination des pays qui n’aident pas la France à rapatrier leurs ressortissants entrés illégalement sur le sol français. Une proposition que seule l’extrême droite avait saluée.