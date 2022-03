Com’ 2022 : Teddy Riner, Pierre de Villiers et Leïla Slimani disent non à Valérie Pécresse

Gros week-end politique pour Valérie Pécresse. La candidate de la droite était en meeting et a donné trois interviews aux JT français. Sur France 2 samedi midi, Valérie Pécresse a dévoilé quelques-uns des noms de ses futurs ministres en cas de victoire en avril prochain. Parmi eux, le général Pierre de Villiers ou le judoka multimédaillé Teddy Riner. Lesquels n’étaient visiblement pas au courant. À droite, on commence de plus en plus à douter des capacités de Valérie Pécresse. Il se murmure que chez Les Républicains, on préparerait déjà l’après-défaite. Tout comme Valérie Pécresse, Éric Zemmour est en perte de vitesse à trois semaines du premier tour de l’élection présidentielle. Pour la première fois, le candidat passe sous la barre des 10% d’intentions de vote. Pas d’effet « Marion Maréchal-Le Pen » pour le polémiste.