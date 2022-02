Com’ 2022 : Valérie Pécresse, candidate ou humoriste de stand-up ?

Valérie Pécresse est-elle la candidate des slogans ? Vendredi, lors d’un meeting devant quelques centaines de militants, la candidate des Républicains a enchaîné les punchlines avant d’en remettre une couche ce dimanche sur France 3. À ce rythme-là, aller voir Valérie Pécresse tiendra plus du stand-up que du meeting politique. Pour faire de la « bonne com’ », on peut soit enchaîner les punchlines comme Valérie Pécresse, soit la jouer « gros sabots » comme Éric Zemmour. Ce week-end, sur les comptes Instagram et Tik Tok du polémiste, on a pu le voir jouer au tennis – au ralenti s’il vous plaît – avec une légende toute en subtilité : « Jeu, Set et Reconquête ». Autre exemple de com’ gros sabots ce dimanche sur France 5 avec une session Actor Studio que même Xavier Bertrand n’aurait pas osé. Ce week-end, Nicolas Sarkozy était l’invité de Didier Barbelivien sur Europe 1. Alors qu’on le presse de prendre position en faveur de Valérie Pécresse, l’ancien président a préféré venir parler musique à la radio.