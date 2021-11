Com’ 2022 : Xavier Bertrand durcit le ton et se répète

Depuis quelques jours, Xavier Bertrand met les bouchées doubles. Le candidat au Congrès LR veut reprendre la main sur le favori des militants, Michel Barnier, et multiplie les prises de paroles, quitte à se répéter. Éric Zemmour retourne au bercail. Ce jeudi, CNEWS lui offre 1h30 d’antenne dans l’émission qu’il a dû quitter à cause du CSA. Pendant ce temps, sur BFMTV, le polémiste est porté disparu : depuis 24h, aucune allusion à Éric Zemmour. Sans doute que la chaîne a déjà explosé le temps de parole alloué au probable candidat. On a vu cette semaine que faire du porte-à-porte était un exercice risqué. Après Elisabeth Borne, c’était au tour de Gabriel Attal d’aller réveiller les Français pour leur parler d’Emmanuel Macron.