Sarah Knafo, de l’ombre à la lumière

La compagne d’Eric Zemmour est la surprise du chef dans la liste Reconquête de Marion Maréchal pour les élections européennes. Sarah Knafo, autrefois simple conseillère, est entrée en pleine lumière dimanche 28 avril avec une interview pour Le Figaro et BFMTV. Face à Benjamin Duhamel, on a compris que les réponses de la candidate étaient bien préparées, ce qui sonnait souvent un peu faux. Sarah Knafo était parfois à deux doigts de dicter elle-même les questions du journaliste, une tendance que l’on retrouve chez les autres candidats aux européennes, notamment lors du passage de sa tête de liste Marion Maréchal face à Anne-Claire Coudray.

