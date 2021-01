Comme Marlène Schiappa, Yann Barthès aussi est devenu expert en lissage brésilien

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis que l’affaire du « LissageGate » de Marlène Schiappa a éclaté, TOUT LE MONDE est devenu un expert du « lissage brésilien ». Même Yann s’y est mis. D’ailleurs, il tient à préciser qu’on ne lui a pas offert son lissage, non non : il l’a payé lui-même, la preuve il a une facture. Alors ok, ça n’a coûté que 12€, mais c’est parce qu’à la différence de la ministre, il a été chez un coiffeur qui s’appelle Gaetano, et pas le désormais célèbre « Adriano » de Marlène Schiappa.