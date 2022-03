Comment cartographier en temps de guerre ?

Tous les jeudis, Jules Grandin fait le point sur l’actualité grâce aux cartes. Depuis trois semaines, la guerre en Ukraine fait la Une des journaux télévisés, lesquels décrypte la situation sur place à grands renforts de cartes. Justement : comment peut-on cartographier en temps de guerre ? Sachant que les frontières peuvent bouger d’une seconde à l’autre et que les cartographes travaillent à distance et non pas sur les lignes de fronts ? Jules Grandin nous explique.