Comment CNEWS fait du full Zemmour sans Zemmour

L’espace d’un instant, on s’est inquiété pour les audiences de CNEWS, dépossédée de son chroniqueur fétiche. Finalement, dès ce mardi matin, la chaîne a su compenser l’absence d’Éric Zemmour le chroniqueur en invitant en plateau Éric Zemmour tout court. Puis en débattant de l’interview d’Éric Zemmour pendant près de trois heures. Et en rediffusant du Éric Zemmour jusqu’à minuit. Et pour ce qui est de « Face à l’info », la désormais ex-émission du polémiste, elle a recruté à tour de bras dans le petit monde de la réacosphère.