Comment définir le “monde arabe” ?

La qualification du Maroc pour les quarts de finale lors de la Coupe du monde au Qatar a une grande portée historique dans le monde arabe. Mais comment définir ce concept du “monde arabe” ? Tout d’abord, par le critère politique avec la Ligue arabe qui a été créée en 1945 afin de favoriser la coopération entre les 22 pays membres. Mais cette association a connu de nombreux problèmes fragilisant son unité politique. L’autre critère est plutôt géographique : le monde arabe se compose de trois ensembles distincts : le grand Maghreb à l’ouest, le Machrek à l’est et la péninsule arabique. Mais ce critère pose problème car il n’intègre pas la Somalie et l’archipel des Comores. Le troisième critère est la langue arabe. Néanmoins, ce critère dépasse le monde arabe car plusieurs pays comme le Tchad ont l’arabe comme langue officielle. Et le dernier critère est la religion : l’islam. Mais la majeure partie des musulmans vivent aujourd’hui en Asie comme au Bangladesh, en Inde ou encore en Indonésie. Ainsi, il est difficile de trouver un point commun qui fédère le monde arabe excepté l’équipe du Maroc qui tentera d’entrer un peu plus dans l’Histoire en battant le Portugal samedi 10 décembre prochain.