Comment Donald Trump a caché sa contamination au Covid

Donald Trump n’est peut-être plus président des États-Unis, mais il ne se passe pas un jour sans qu’on parle de lui. La bombe de cette semaine a été lâchée dans un livre à paraître signé de son ex-chef de cabinet. On y apprend que Donald Trump a attendu six jours après son test positif pour révéler sa contamination au Covid. Pendant ce laps de temps, l’ancien président a multiplié les déplacements, sans prendre de précaution.