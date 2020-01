Will Smith n'est plus qu'un acteur de cinéma, depuis plusieurs années, il est aussi devenue l'une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux. En novembre, il a décidé de partager les images de sa toute première coloscopie. Et ce qui était à l'origine une blague lui a peut-être sauvé la vie - et encouragé des tas d'autres à se faire dépister.

