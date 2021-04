Comment être cas contact d’un variant du Covid ? Le tuto de Jean Castex

On reçoit beaucoup de courrier de gens qui veulent savoir comment devenir cas contact d’un variant, qu’il soit brésilien, indien ou africain du sud. Rien de plus simple : il suffit de se rendre à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, en meute de préférence, de passer la sécurité – toujours en bande – et d’aller directement au contact de ceux qui reviennent des pays les plus à risques. Grosso modo, il faut faire exactement ce qu’a fait Jean Castex cette semaine pour avoir toutes les chances de son côté.