Comment faire émerger un regard féminin dans un monde dont les codes ont été inventés par des hommes ?

« Rendez-vous ! » est un ouvrage qui pose une problématique comme on en voit peu aujourd’hui : comment faire émerger un regard féminin dans un monde dont les codes ont été inventés par des hommes ? Comment renégocier notre héritage culturel sans forcément le renier ? Ces questions, on ne se les pose pas seulement dans le monde de la photographie, elles traversent toute la société. Ce livre vient également réparer notre relation contrariée au corps masculin. Le corps des hommes est de plus en plus souvent perçu comme dangereux - notamment leur sexe. Sonia Sieff a choisi une proposition radicalement différente en montrant des corps (et des pénis) avec de l’humour, de la tendresse, de la vulnérabilité. Elle montre des hommes dans toute leur diversité, quitte à redéfinir les normes de beauté qui pèsent sur les hommes, des normes de plus en plus stéroïdées. À contre-pied de cet idéal intimidant, elle révèle la beauté des corps banals qui nous entourent.

