Comment Giorgia Meloni gère-t-elle l’afflux migratoire en Italie ?

Depuis le début de l’année 2023, l’Italie fait face à un afflux migratoire avec plus de 30 000 migrants qui ont débarqué sur les côtes italiennes au péril de leur vie, soit 4 fois plus qu’il y a un an. Le gouvernement d’extrême-droite de Giorgia Meloni a décidé d’instaurer l’état d’urgence pour 6 mois. Cette procédure va permettre à l’Italie d’augmenter ses capacités d’accueil mais aussi d’attirer l’attention de l’Europe. Alors que l’immigration était le combat de Giorgia Meloni et qu’elle avait promis en 2019 de construire des murs pour endiguer les flux migratoires, elle se trouve aujourd’hui impuissante face aux centaines de migrants qui arrivent chaque jour. Pour autant, son gouvernement reste hostile à l’arrivée des migrants dans la société italienne : son ministre de l’Agriculture a mis en garde contre le remplacement ethnique des Italiens par les migrants. Pendant ce temps, 440 migrants sont décédés en essayant de rejoindre les côtes italiennes depuis le début de l’année.