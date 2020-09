En savoir plus sur Yann Barthes

C’est la grosse info affichée sur tous les bandeaux « urgent » des chaînes d’infos ce mardi : le Premier ministre Jean Castex est un « cas contact ». Le Premier ministre a été en contact avec un malade de la Covid-19 lors de sa visite sur le Tour de France. On a re-regardé les images et on se dit que ça valait le coup.