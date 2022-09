Comment la mode perpétue les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge

Le journal allemand Süddeutsche Zeitung a étudié plus de 20 000 vêtements destinés aux enfants de moins de 10 ans et vendus par des grandes marques telles que H&M, Zalando ou About You. Le constat est sans appel : dès le plus jeune âge, la mode contribue aux stéréotypes de genre.